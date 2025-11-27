Le difficoltà dell'Inter di questo inizio di stagione si riflettono, soprattutto negli scontri diretti, nelle prestazioni decisamente sottotono di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. I due leader tecnici della squadra, infatti, appaiono molto appannati e le ultime partite hanno confermato il loro momentaccio. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Ieri a Madrid, ad esempio, il guerriero argentino è uscito al 73’ con faccia furente, altro che i sorrisi che tempo auspicava il suo allenatore. Nello stesso minuto, Calha è stato chiamato fuori per dare spazio a Sucic, con conseguente spostamento di Barella al centro: a differenza del compagno, il turco ha lasciato il campo senza la stessa espressione tormentata da guerriero latino, ma sulla pelle avvertiva comunque il peso di questo momentaccio, individuale e collettivo".