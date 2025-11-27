FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro-Calhanoglu, momentaccio: Toro furioso, Hakan pasticcione. E Chivu prende provvedimenti

ultimora

Lautaro-Calhanoglu, momentaccio: Toro furioso, Hakan pasticcione. E Chivu prende provvedimenti

Lautaro-Calhanoglu, momentaccio: Toro furioso, Hakan pasticcione. E Chivu prende provvedimenti - immagine 1
Le difficoltà dell'Inter si riflettono, soprattutto negli scontri diretti, nelle prestazioni sottotono di Lautaro e Calhanoglu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Le difficoltà dell'Inter di questo inizio di stagione si riflettono, soprattutto negli scontri diretti, nelle prestazioni decisamente sottotono di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. I due leader tecnici della squadra, infatti, appaiono molto appannati e le ultime partite hanno confermato il loro momentaccio. Scrive la Gazzetta dello Sport:

Lautaro-Calhanoglu, momentaccio: Toro furioso, Hakan pasticcione. E Chivu prende provvedimenti- immagine 2
Getty Images

"Ieri a Madrid, ad esempio, il guerriero argentino è uscito al 73’ con faccia furente, altro che i sorrisi che tempo auspicava il suo allenatore. Nello stesso minuto, Calha è stato chiamato fuori per dare spazio a Sucic, con conseguente spostamento di Barella al centro: a differenza del compagno, il turco ha lasciato il campo senza la stessa espressione tormentata da guerriero latino, ma sulla pelle avvertiva comunque il peso di questo momentaccio, individuale e collettivo".

Lautaro-Calhanoglu, momentaccio: Toro furioso, Hakan pasticcione. E Chivu prende provvedimenti- immagine 3
Getty Images

"Esattamente come contro il Milan, il primo gol subito da Sommer in ripartenza ieri nasceva proprio da un errore grossolano di Hakan. Insomma, iniziano a sanguinare davvero le palle perse nella zona centrale che proprio il turco occupa da regista".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Romano: “Simeone pensa davvero all’Italia! E chi gli è vicino confida che...
Inter, Zanetti e gli attaccanti più forti con cui ha giocato: non mancano le sorprese, al top...

© RIPRODUZIONE RISERVATA