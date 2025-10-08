Si è tenuto oggi a Roma l'assemblea generale dell'ECA, oggi denominata EFC, l'organizzazione dei club europei presieduta da Nasser El Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain. Un vertice che ha sancito la pace con il Barcellona dopo lo strappo del 2021, quando nacque il progetto della Superlega.
Inter, Marotta entra ufficialmente nel board della EFC: prende il posto di Antonello
Il presidente nerazzurro ricoprirà una carica all'interno della nuova organizzazione dei club europei che sostituisce l'ECA
Una giornata importante anche per l'Inter: Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, entra ufficialmente nel board dell'associazione, prendendo il posto lasciato vacante da Alessandro Antonello, ex amministratore delegato interista, oggi al Marsiglia.
