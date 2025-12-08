L'Inter di Chivu, dopo l'esaltante successo per 4-0 contro il Como, torna a respirare aria di Champions League: i nerazzurri affrontano domani sera a San Siro il Liverpool.
Lautaro, 2025 da record in Champions League: sempre in gol nelle 5 gare a San Siro
L'attaccante argentino si sta esaltando in ambito europeo: sono ben 8 le reti segnate negli incontri casalinghi
Lautaro Martinez proverà a confermare le sue statistiche eccezionali in ambito europeo. Una di queste riguarda quelle casalinghe: l'attaccante argentino nell'anno in corso ha disputato 5 partite davanti al suo pubblico, e in ognuna di queste è andato a segno. Sono ben 8 i centri del capitano: 3 contro il Monaco, uno contro il Bayern Monaco, uno contro il Barcellona, 2 contro lo Slavia Praga e uno contro il Kairat.
