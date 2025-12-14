Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è andato ancora a segno. Gol del 2-0 contro il Genoa e un nuovo record raggiunto dall'attaccante argentino come riporta Opta:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora OPTA – Lautaro incontenibile: record speciale condiviso con Mbappé, Haaland e Kane
ultimora
OPTA – Lautaro incontenibile: record speciale condiviso con Mbappé, Haaland e Kane
Il capitano dell'Inter è andato ancora a segno. Gol del 2-0 contro il Genoa e un nuovo record raggiunto dall'attaccante argentino
"Lautaro Martínez è solo uno dei quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime 7 stagioni dei Big-5 campionati europei, con Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Incontenibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA