OPTA – Lautaro incontenibile: record speciale condiviso con Mbappé, Haaland e Kane

Il capitano dell'Inter è andato ancora a segno. Gol del 2-0 contro il Genoa e un nuovo record raggiunto dall'attaccante argentino
Andrea Della Sala Redattore 

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è andato ancora a segno. Gol del 2-0 contro il Genoa e un nuovo record raggiunto dall'attaccante argentino come riporta Opta:

Getty Images

"Lautaro Martínez è solo uno dei quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime 7 stagioni dei Big-5 campionati europei, con Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Incontenibile.

