Lo spostamento dell'amichevole dell'Argentina con Porto Rico rischia di ridare a Chivu il capitano il venerdì, alla vigilia della gara con la Roma

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 13:31)

Il rientro ritardato di Lautaro Martinez per la sosta delle Nazionali non era stato considerato. Ma dall'Argentina è arrivata la notizia dello slittamento dell'amichevole tra la Nazionale di Scaloni e Porto Rico prevista a Chicago all'una di notte è stata rinviata di un giorno e si giocherà a Miami nella notte italiana tra martedì e mercoledi. La gara è stata spostata per motivi di sicurezza a causa delle proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump.

Se prima il capitano dell'Inter poteva essere a disposizione del tecnico già giovedì, se si considera il volo, potrebbe essere ad Appiano solo venerdì, alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro la Roma che si gioca sabato alle 18. Uno scontro diretto visto i tre punti di differenza in classifica tra la capolista e la squadra di Chivu. Una brutta notizia anche se si considera che Thuram è ai box per un problema muscolare ed è rimasto ad Appiano per recuperare, ma il suo rientro dovrebbe essere più probabile nel fine settimana successivo, quando ci sarà al Maradona lo scontro con l'altra capolista, il Napoli.

Si tratta? — "Anche per questo il candidato numero uno a giocare titolare all’Olimpico, nel quartetto offensivo a disposizione di Chivu, sembra Ange-Yoan Bonny. È l’unico che non ha dovuto raggiungere le nazionali. Domani sarà in Libia per l’amichevole contro l’Atletico Madrid insieme agli altri “superstiti“ dalle convocazioni e alcuni ragazzi dell’Under 23. A questo punto è una possibilità concreta, un’Inter con lui e Pio Esposito contro la Roma. L'attaccante italiano è stato chiamato sì da Gattuso ma rienterà dopo l'impegno di martedì sera a Udine, non in Florida", si legge ancora sulle pagine sportive del quotidiano.

"Questo a meno che la diplomazia sull’asse Milano-Buenos Aires non partorisca condizioni per un rilascio anticipato del capitano interista. Di solito Lautaro è restio a rinunciare alla maglia della nazionale. L’attaccamento alla causa, d’altro canto, è uno degli aspetti più apprezzati anche tra le mura di Appiano Gentile", conclude.

(Fonte: Il Giorno)