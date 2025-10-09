Chi sarà al fianco di Lautaro? Ad oggi è ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito, con il primo favorito anche perché non è stato convocato in Nazionale e ha più tempo per allenarsi agli ordini di Chivu. In più, Bonny ha caratteristiche simili a Thuram ed è in gran forma dopo il gol e i tre assist con la Cremonese.