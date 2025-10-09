Arrivano importanti novità sulle condizioni di Marcus Thuram dall'allenamento in corso ad Appiano Gentile senza ovviamente i Nazionali. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante francese sta svolgendo terapie e sarà da rivalutare settimana prossima. Chivu, infatti, concederà un paio di giorni di riposo ai giocatori rimasti alla Pinetina, in attesa del rientro, a scaglioni, dei convocati con le rispettive Nazionali.
Sky – Lautaro non rimanda rientro. Thuram in Roma-Inter, come stanno le cose
"Ad oggi mi sembra difficile che possa recuperare con la Roma ma non lo escludiamo al 100%. Aumentano le chance degli altri che faranno coppia con Lautaro", racconta Andrea Paventi di Sky Sport. Lautaro tornerà a Milano mercoledì sera - l'amichevole dell'Argentina è stata rinviata da lunedì a martedì - e quindi dovrebbe riuscire comunque a svolgere due allenamenti prima del match contro la Roma, in programma sabato all'Olimpico.
Chi sarà al fianco di Lautaro? Ad oggi è ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito, con il primo favorito anche perché non è stato convocato in Nazionale e ha più tempo per allenarsi agli ordini di Chivu. In più, Bonny ha caratteristiche simili a Thuram ed è in gran forma dopo il gol e i tre assist con la Cremonese.
