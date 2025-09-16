Dubbio Lautaro Martinez in vista dell'esordio in Champions League di domani contro l'Ajax. Così Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport ha parlato delle condizioni dell'argentino:
Sky – Lautaro torna in dubbio per l’Ajax. E anche Thuram si chiedeva…
Dubbio Lautaro Martinez in vista dell'esordio in Champions League di domani contro l'Ajax: le ultimissime da Sky Sport
“Giallo Lautaro? Non si è allenato stamattina, l’assenza ha stupito anche i compagni.
Thuram stesso chiedeva: “Dov’è Lauti? Dov’è Lauti?”. Il capitano dell’Inter non si è allenato per problemi alla schiena ed è in dubbio per la sfida di domani”, le sue parole.
