Sky – Lautaro torna in dubbio per l’Ajax. E anche Thuram si chiedeva…

Dubbio Lautaro Martinez in vista dell'esordio in Champions League di domani contro l'Ajax: le ultimissime da Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Ajax Inter

Dubbio Lautaro Martinez in vista dell'esordio in Champions League di domani contro l'Ajax. Così Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport ha parlato delle condizioni dell'argentino:

“Giallo Lautaro? Non si è allenato stamattina, l’assenza ha stupito anche i compagni.

Thuram stesso chiedeva: “Dov’è Lauti? Dov’è Lauti?”. Il capitano dell’Inter non si è allenato per problemi alla schiena ed è in dubbio per la sfida di domani”, le sue parole.

(Fonte: SS24)

