A Sky Sport, Paolo Condò si è espresso anche sulla vicenda Ademola Lookman. Queste le sue parole alla vigilia della sfida che l’Atalanta disputerà contro il PSG.
Condò: “Caso Lookman? Inter, Atalanta e lui: escono tutti sconfitti e dico anche che…”
A Sky Sport, Paolo Condò si è espresso anche sulla vicenda Ademola Lookman: "Escono tutti sconfitti e anche pesantemente"
“Lookman vi dico che ha fatto proprio in modo di farsi dimenticare ora sostanzialmente. Ho rivisto la grinta di Juric, ha detto una cosa giustissima. È il giocatore che deve convincere l’allenatore, non viceversa.
La gestione dell’intero caso Lookman, ci metto in mezzo Inter, Atalanta e giocatore, vede solo sconfitti. Hanno perso tutti e anche pesantemente”, ha detto. Lookman non è stato convocato da Juric.
