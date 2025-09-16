A Sky Sport, Paolo Condò si è espresso anche sulla vicenda Ademola Lookman: "Escono tutti sconfitti e anche pesantemente"

“Lookman vi dico che ha fatto proprio in modo di farsi dimenticare ora sostanzialmente. Ho rivisto la grinta di Juric, ha detto una cosa giustissima. È il giocatore che deve convincere l’allenatore, non viceversa.

La gestione dell’intero caso Lookman, ci metto in mezzo Inter, Atalanta e giocatore, vede solo sconfitti. Hanno perso tutti e anche pesantemente”, ha detto. Lookman non è stato convocato da Juric.