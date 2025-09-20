FC Inter 1908
Ex Inter, buona la prima per Mourinho: il suo Benfica vince 3-0 e va al 2° posto

Tris e vittoria per le 'Aguilas' guidate dallo 'Special One' alla prima dell'ex Inter sulla panchina del club
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Esame esordio superato per José Mourinho. Il Benfica dello ‘Special One’ si aggiudica con un netto 3-0 la sfida di campionato contro l’AVS, la prima della gestione 2.0 dell’ex Inter.

Sudakov, Pavlidis (su rigore) e Ivanovic firmano il successo netto delle ‘Aguilas’, che salgono al secondo posto in classifica nel campionato portoghese.

Al momento, il Benfica è a quota 13, alle spalle del Porto capolista a 18 punti e a +1 sullo Sporting Lisbona.

