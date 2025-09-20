Esame esordio superato per José Mourinho. Il Benfica dello ‘Special One’ si aggiudica con un netto 3-0 la sfida di campionato contro l’AVS, la prima della gestione 2.0 dell’ex Inter.
Ex Inter, buona la prima per Mourinho: il suo Benfica vince 3-0 e va al 2° posto
Ex Inter, buona la prima per Mourinho: il suo Benfica vince 3-0 e va al 2° posto
Tris e vittoria per le 'Aguilas' guidate dallo 'Special One' alla prima dell'ex Inter sulla panchina del club
Sudakov, Pavlidis (su rigore) e Ivanovic firmano il successo netto delle ‘Aguilas’, che salgono al secondo posto in classifica nel campionato portoghese.
Al momento, il Benfica è a quota 13, alle spalle del Porto capolista a 18 punti e a +1 sullo Sporting Lisbona.
