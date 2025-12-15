Matteo Barzaghi , su Skysport, si è soffermato sul momento di Lautaro Martinez che arriva dal gol segnato al Genoa e dalle critiche che spesso gli vengono rivolte. "Impressionante Lautaro per atteggiamento, voglia di lottare, pressare. Anche le cose faticose le fa fin troppo: a volte capita sia stanco e non lucido in area perché fa un grosso lavoro per andare su ogni pallone. Fa di tutto per la squadra. Si può criticare per alcune prestazioni, ma su volontà e impegno nessuno può dire nulla", ha spiegato il giornalista.

165 gol in maglia nerazzurra e capocannoniere in questa stagione con 8 gol segnati. E con i tre assist fatti ha partecipato a più di 10 gol dell'Inter in questa stagione: lo fa da sette campionati. L'argentino e il resto della squadra hanno in programma la semifinale della Supercoppa Italiana con il Bologna: è prevista il 19 dicembre. Oggi la squadra di Chivu ha riposato: domani e mercoledì allenamento al mattino, giovedì pomeriggio la partenza per l'Arabia dove si giocherà la sfida.