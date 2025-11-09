Altro gol per Lautaro Martinez, che dopo nemmeno due minuti di partita sblocca Inter-Lazio e che raggiunge Mazzola nella classifica all time dei cannonieri nerazzurri. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante argentino a DAZN:
"Volevo sicuramente tirare in porta, sono arrivato un po' col passo lungo, ma l'importante è che andata bene. Io ringrazio sempre la gente che viene allo stadio e che ci sostiene, tutti i gol li festeggio in maniera speciale, perché è la cosa più bella di questo sport. Tutti i gol sono speciali: all'uscita dal campo, quando questa gente urla il tuo nome, ti vengono sempre i brividi".
"La questione del sorriso? Sono sempre lo stesso: sono serio, ma quando devo sorridere, sorrido. Sono fatto così. San Siro è sempre presente, forse nell'ultimo periodo ci era mancata questa cosa, ma ora sono tornati e ci spingono sempre contro tutti e si sentono, come se fossero un giocatore in più".
(Fonte: DAZN)
