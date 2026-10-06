Lautaro Martinez sarà, da titolare, accanto a Messi nella sua ultima partita con la maglia numero 10 dell'Argentina. Serata speciale per la Nazionale vice campione del mondo: il suo giocatore leggendario dice addio alla maglia che ha amato tantissimo e che è riuscito a portare fin sopra il tetto del mondo. Accanto a Lionel ci sarà pure il capitano dell'Inter che con lui ha condiviso gli ultimi anni e si è deto emozionatissimo per la partita di questa sera. «Mi ha sempre supportato», ha detto del suo connazionale l'attaccante interista.

DAZN

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La gara amichevole del Monumental contro il Benin si gioca quando in Italia sarà l'una di notte ma è già nota la formazione ufficiale che scenderà in campo con Messi durante la sua notte e tutti indosseranno la sua maglia speciale numero 10. Da ore l'Argentina è totalmente concentrata sull'evento che ha catalizzato l'attenzione di media e tifosi di tutto il mondo.

Questa è la formazione che Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, manderà in campo dal primo minuto:

Dibu Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro, Alvarez