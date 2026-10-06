Così Scaloni schiererà la sua Argentina nell'ultima partita da capitano di Lionel Messi che dice addio alla Nazionale

Eva A. Provenzano
adani messi (1)

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Lautaro Martinez sarà, da titolare, accanto a Messi nella sua ultima partita con la maglia numero 10 dell'Argentina. Serata speciale per la Nazionale vice campione del mondo: il suo giocatore leggendario dice addio alla maglia che ha amato tantissimo e che è riuscito a portare fin sopra il tetto del mondo. Accanto a Lionel ci sarà pure il capitano dell'Inter che con lui ha condiviso gli ultimi anni e si è deto emozionatissimo per la partita di questa sera. «Mi ha sempre supportato», ha detto del suo connazionale l'attaccante interista.

Antonio Conte ha parlato anche di Lionel Messi su DAZN dopo la finale dell'Argentina contro la Spagna
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lautaro messi (1)

La gara amichevole del Monumental contro il Benin si gioca quando in Italia sarà l'una di notte ma è già nota la formazione ufficiale che scenderà in campo con Messi durante la sua notte e tutti indosseranno la sua maglia speciale numero 10. Da ore l'Argentina è totalmente concentrata sull'evento che ha catalizzato l'attenzione di media e tifosi di tutto il mondo.

ultima messi formazione argentina

Questa è la formazione che Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, manderà in campo dal primo minuto:

Dibu Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro, Alvarez

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