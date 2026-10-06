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Ai canali ufficiali dell'Argentina, a poche ore dall'ultima partita con la maglia della Selecciòn di Leo Messi, Lautaro Martinez ha voluto omaggiare la leggenda numero 10 dell'albiceleste con parole cariche di sentimento:

Getty

"Leo (Messi, ndr) ha mostrato sempre grande supporto verso di me, ma non solo, anche con tutti i ragazzi della squadra, coloro che magari iniziavano in quel momento. Ci ha dato leadership, ci ha trasmesso il significato di indossare questa maglietta e rappresentare il nostro Paese".

"La cosa più importante è stata l'unione, la forza del gruppo e questo lui lo ha mostrato sempre. La cosa che mi è piaciuta di più è stata vederlo in allenamento e vedergli fare cose differenti dagli altri. Sicuramente, nell'ultima partita avremo occasione di parlargli e di abbracciarlo ed esprimere tutta la nostra gratitudine. Sappiamo cosa significa per il mondo averlo avuto come capitano e come leader del nostro Paese. La cosa che mi porterò dentro è l'eredità che Leo ci lascia, come compagno e come capitano. Ma anche la voglia di non arrendersi mai".