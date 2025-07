VIDEO / Lautaro ritrova feeling con il gol in allenamento e “dà spettacolo”

La stagione dell'Inter è cominciata ieri. La squadra di Chivu ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione e capitan Lautaro Martinez scalda il piede rinnovando il suo feeling con il gol. L'argentino, che nell'ultimo campionato ha segnato 12 gol (e 5 assist) in 31 presenze e in Champions 9 gol in 14 presenze, è reduce dall'esperienza al Mondiale per Club dove ha aggiunto alla sua collezione due gol in 4 presenze.