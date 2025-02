Lautaro Martinez è il Pirelli Player of the Month di gennaio ! I tifosi nerazzurri hanno scelto il Toro come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter.

Per il capitano nerazzurro gennaio è stato un mese straordinario: il numero 10 ha realizzato 8 gol in 8 partite giocate, deliziando i tifosi interisti con giocate di grande classe che hanno trascinato la squadra verso vittorie importanti. Dopo la rete segnata al Milan in finale di Supercoppa, Lautaro è stato decisivo a Venezia con una giocata che ha permesso a Darmian di realizzare un gol da tre punti: in seguito il Toro è andato a segno in tutte le restanti partite di gennaio. Una rete al Bologna, una conclusione potente che ha sbloccato il match contro l'Empoli, un gol e un assist nella partita contro il Lecce e due prestazioni meravigliose in Champions League, con una rete di rara bellezza a Praga contro lo Sparta e la tripletta contro il Monaco, che hanno portato l'Inter alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.