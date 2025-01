Ma i gol, che hanno portato l'Inter alla qualificazione diretta agli ottavi, sono serviti al Toro per salire, sempre di più, agganciando o superando autentiche leggende del Club. In Champions League sono ora 17 i gol di Lautaro Martinez: è il primato assoluto per il Club, raggiunto infatti Sandro Mazzola, che ha segnato 17 reti nella Coppa dei Campioni. Staccato dunque Adriano, che ha 14 gol in Champions League (oltre a 4 reti nei preliminari nella competizione).