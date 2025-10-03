Domani l'Inter sarà impegnata in casa contro la Cremonese. Ultima gara prima della sosta che porterà via a Cristian Chivu tanti giocatori, tra cui il solito Lautaro Martinez che partirà per gli impegni con la sua nazionale.
Lautaro e la nazionale: la gestione sarà fondamentale perché al rientro dalla sosta…
Dopo la gara contro la Cremonese, il Toro volerà in Argentina per rispondere alla chiamata di Scaloni
"Come avvenuto già per la gara contro la Juventus, tornerà a ridosso della partenza per Roma: in una o forse due sedute smaltirà più possibile il carico di stanchezza e sarà sicuramente a disposizione di Chivu. Anche lui andrà però gestito in qualche modo, considerando le tre insidiose trasferte che attendono i nerazzurri al rientro dalla sosta: prima all’Olimpico, poi a Bruxelles e infine a Napoli", sottolinea il Corriere dello Sport.
