Marco Macca Redattore 3 novembre - 17:41

Nel corso dell'Assemblea di Lega a Lissone, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha toccato alcuni temi caldi, a cominciare dalle polemiche per le ultime decisioni arbitrali. Ecco le sue dichiarazioni:

"L'Assemblea ha dato modo a tutti i team di vedere come funziona il VAR, anche vedere quali sono le immagini che il varista e l'aiuto VAR hanno a disposizione, in modo da poter far rendere conto di come tutto questo avviene. Mi auguro che si stemperi la tensione, perché tutto viene fatto con la massima professionalità. Poi, sappiamo che, paradossalmente, prendere una decisione davanti a un video è più difficile che prenderla sul campo, anche perché davanti al video l'errore non è accettato".

"Siamo all'avanguardia sul VAR rispetto ad altri Paesi, con 8 sale VAR tutte chiuse, senza possibilità di interferenza da parte di nessuno. I nostri varisti sono concentrati sulle partite in stanze in cui nessuno può entrare o uscire finché non è finita la partita. C'è la massima trasparenza: l'errore può capitare, il video serve a diminuire il tasso d'errore. Semmai, credo che il tema che abbia suscitato più polemiche sia stato il protocollo del VAR, ma su quello non abbiamo potere, possiamo dare solo suggerimenti, le decisioni spettano all'IFAP".

"Milan-Como a Perth? Siamo in attesa dell'ok da parte della Federazione asiatica. La Lega aspetta. Quando si prendono delle scelte, le si prendono tutti, non starei qui a discutere sulla primogenitura della decisione. E' una scelta che abbiamo preso anche in Assemblea e come tale va rispettata. E' vero che per i tifosi di Milan e Como potrebbe non essere una situazione piacevole, ma come tifosi di calcio dovremmo essere orgogliosi che la nostra Lega per prima al mondo riesce a organizzare una partita dall'altra parte del mondo. Questo è un bel messaggio, visto che nel caso ne parlerebbero tutti i media del mondo e questo creerebbe attenzione verso il nostro calcio".