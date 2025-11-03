L'ex Inter Giampaolo Pazzini, ospite di Pressing, ha parlato dell'Intere dell'impatto di Chivu sulla squadra che dice non si aspettava: «Perché ha preso l'Inter dopo un'annata davvero difficile e dopo un Mondiale per Club in cui c'erano stati problemi di spogliatoio. Ripartire non era semplice. A me piace l'impatto che ha avuto, il rapporto che ha con i giocatori, le scene che si sono viste con Bastoni e anche come sta gestendo ad esempio Lautaro. C'è un motivo per cui non lo toglie adesso: lui è stato un giocatore, conosce benissimo come funzionano certe dinamiche. Ha creato un'empatia tale, di livello e questa fa tutta la differenza del mondo», ha sottolineato.