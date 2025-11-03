L'ex Inter Giampaolo Pazzini, ospite di Pressing, ha parlato dell'Intere dell'impatto di Chivu sulla squadra che dice non si aspettava: «Perché ha preso l'Inter dopo un'annata davvero difficile e dopo un Mondiale per Club in cui c'erano stati problemi di spogliatoio. Ripartire non era semplice. A me piace l'impatto che ha avuto, il rapporto che ha con i giocatori, le scene che si sono viste con Bastoni e anche come sta gestendo ad esempio Lautaro. C'è un motivo per cui non lo toglie adesso: lui è stato un giocatore, conosce benissimo come funzionano certe dinamiche. Ha creato un'empatia tale, di livello e questa fa tutta la differenza del mondo», ha sottolineato.
Pazzini: “Da anni non vedevo un gol come quello di Zielinski. Mi piace l’impatto di Chivu”
Le parole dell'ex attaccante sul momento della squadra nerazzurra dopo la vittoria contro il Verona
«Il primo gol dell'Inter a Verona è stato fotonico (l'aggettivo lo suggerisce Trevisani.ndr). Era da tempo che non vedevo un gol di questa qualità così alta, almeno negli ultimi anni. La qualità del passaggio, la qualità della conclusione, clamoroso», ha detto anche l'ex giocatore nerazzurro.
