Da Vlahovic fino all'infortunato Lukaku passando per Lautaro Martinez. C'è un solo giocatore dell'Inter nella lista dei giocatori più costosi della Serie A ed è il capitano, Lautaro Martinez. Nella lista dei dieci giocatori che pesano di più sui bilanci dei loro club ci sono tre giocatori della Juventus e ben cinque calciatori del Napoli. Questa la top ten, stilata da Calcio e Finanza, a partire dalla decima posizione.