Il capitano nerazzurro sta avendo un ottimo rendimento in Europa, ed è tra i migliori argentini nella storia della competizione

Fabio Alampi Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 15:02)

Con il gol segnato a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise, Lautaro Martinez è arrivato a quota 24 reti in Champions League con la maglia dell'Inter. Il Toro è il quarto miglior marcatore argentino nella storia della competizione, dietro a Lionel Messi (129), Sergio Agüero (41) e Hernán Crespo (25).

Il capitano nerazzurro ha segnato 11 gol nelle ultime 10 partite: nessun giocatore ha segnato più volte in una delle principali competizioni europee dall'inizio di quest'anno solare (anche Harry Kane è a quota 11).

(inter.it)