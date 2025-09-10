Tornerà a meno di due giorni dal derby d'Italia a Torino, stanco ma comunque pronto a scendere in campo per provare a graffiare gli eterni rivali. L'Inter ci spera, anche perché, del resto, gli è già riuscito più volte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo score di Lautaro Martinez al rientro delle varie soste è positivo: che sia di buon auspicio per sabato? Scrive la rosea:
Lautaro, rientro e gol? Gli è già successo: Juve avvisata. L’Inter lo aspetta per graffiare
"Il Toro rientrerà ad Appiano a soli due giorni dalla Juventus. Svolgerà un solo allenamento in gruppo dopo gli impegni con l’Argentina. Lo storico di Lautaro resta comunque positivo. Prendiamo l’anno scorso. A settembre, in occasione della prima sosta, Lautaro rientrò a Monza dopo aver giocato due gare da titolare con l’Argentina tra Buenos Aires e Barranquilla, in Colombia. Risultato: una vittoria in casa, una sconfitta fuori e zero gol. L’Inter pareggiò 1-1 all’U-Power Stadium. Lautaro chiuse con una partita ombrosa. Seconda sosta: il Toro rientrò contro la Roma dopo aver giocato titolare a Buenos Aires e aver rifiatato a Maturín, nell’1-1 contro il Venezia. Risultato: gol contro la Roma da titolare".
"Nel 2023-24, la stagione della seconda stella, lo score è positivo: due assist nel derby vinto 5-1 a metà settembre e un gol al Torino nella seconda sosta. Il 26 novembre, sempre all’Allianz, Lautaro segnò ai bianconeri dopo aver giocato due partite in nazionale. Cinque giorni dopo graffiò i bianconeri a Torino"".
