Tornerà a meno di due giorni dal derby d'Italia a Torino, stanco ma comunque pronto a scendere in campo per provare a graffiare gli eterni rivali. L'Inter ci spera, anche perché, del resto, gli è già riuscito più volte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo score di Lautaro Martinez al rientro delle varie soste è positivo: che sia di buon auspicio per sabato? Scrive la rosea: