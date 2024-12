E di fronte all'ipotesi del conduttore del programma in onda su Canale 5, Massimo Callegari, che potrebbe aver risentito della settima posizione al pallone d'oro, Sabatini ha detto: «Ora faccio una battuta, non la fa tanto lunga. Sei arrivato settimo se invece non ti sottovalutavano arrivavi sesto o quinto, ecco. Il Pallone d'Oro non lo poteva vincere».