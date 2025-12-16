Lautaro Martinez sta rapidamente scalando la classifica dei migliori marcatori della storia dell'Inter e i numeri raccontano di un calciatore sempre più simbolo

Marco Macca Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 17:02)

Lautaro Martinez sta rapidamente scalando la classifica dei migliori marcatori della storia dell'Inter e i numeri raccontano di un calciatore sempre più simbolo e colonna nerazzurra. In questo quadro, secondo quanto riferisce Il Giorno, non è affatto escluso che l'attaccante argentino possa chiudere la carriera a Milano:

"L’ultimo rinnovo ufficiale arrivato ad agosto 2024 (...). Marotta ha espresso la volontà di proporre un riconoscimento a chi merita di averlo. Per Lautaro si è provveduto un anno e mezzo fa, i prossimi colloqui potrebbero arrivare entro dodici/diciotto mesi, in modo da non rendere troppo vicina la scadenza del 30 giugno 2029".

"L’argentino ha firmato fino a quella data, quando avrà 32 anni. Il suo prossimo autografo su un contratto potrebbe essere l’ultimo della carriera e chissà che non sia anche quello che lo porterà a chiudere con l’Inter. Proposito non solo da non escludere, ma che ad oggi sembra il più probabile per l’attaccamento che Lautaro nutre verso l’ambiente, la maglia, i tifosi. Per le radici che ha messo in città con la moglie Agustina e i due figli".

(Fonte: Il Giorno)