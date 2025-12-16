Scontri prima di Genoa-Inter, arriva il duro comunicato del club ligure

A due giorni dalla gara con l'Inter, il Genoa ha condannato gli episodi di violenza che si sono verificati fuori dal Ferraris. Poco prima del fischio d'inizio, un gruppo di ultras genoani hanno cercato di assalire un gruppo di tifosi nerazzurri. Da lì è partito un lancio di petardi, bombe carta e fumogeni, solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio.

"Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo". È di qualche ora fa la notizia che 5 ultras rossoblù sono stati arrestati per i tafferugli.