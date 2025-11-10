Il gol in Champions, poi quello bellissimo contro la Lazio in campionato e la partenza per l'Argentina. Lautaro Martinez ha postato le foto del suo arrivo in Spagna, ad Alicante, dove probabilmente fa scalo prima di partire per raggiungere il ct Scaloni e i suoi compagni per l'amichevole contro l'Angola in programma venerdì.
Lautaro pronto per l’Argentina. Tre dell’AM non risponderanno alla convocazione
Intanto l'Argentina ha fatto sapere che non ci saranno Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone sono stati esclusi dalla squadra per la partita amichevole di Luanda. Tutti infortunati: Enzo Fernández soffre di un edema osseo al ginocchio destro e dovrà restare a riposo per proseguire la convalescenza.
Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone: I tre calciatori dell'Atletico Madrid sono esclusi perché non sono arrivati in tempo per espletare le procedure sanitarie relative al vaccino contro la febbre gialla a cui devono sottoporsi per entrare in Angola.
L'Inter giocherà contro la squadra di Simeone proprio subito dopo la ripresa della pausa per le Nazionali, il 26 novembre alle 21, a Madrid.
(Fonte: afa.com.ar)
