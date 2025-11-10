Il giocatore ha postato le foto del suo arrivo in Spagna: sarà con l'Argentina in Angola per l'amichevole del 14 novembre

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre - 17:00

Il gol in Champions, poi quello bellissimo contro la Lazio in campionato e la partenza per l'Argentina. Lautaro Martinez ha postato le foto del suo arrivo in Spagna, ad Alicante, dove probabilmente fa scalo prima di partire per raggiungere il ct Scaloni e i suoi compagni per l'amichevole contro l'Angola in programma venerdì.

Intanto l'Argentina ha fatto sapere che non ci saranno Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone sono stati esclusi dalla squadra per la partita amichevole di Luanda. Tutti infortunati: Enzo Fernández soffre di un edema osseo al ginocchio destro e dovrà restare a riposo per proseguire la convalescenza.

Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone: I tre calciatori dell'Atletico Madrid sono esclusi perché non sono arrivati ​​in tempo per espletare le procedure sanitarie relative al vaccino contro la febbre gialla a cui devono sottoporsi per entrare in Angola.

L'Inter giocherà contro la squadra di Simeone proprio subito dopo la ripresa della pausa per le Nazionali, il 26 novembre alle 21, a Madrid.

(Fonte: afa.com.ar)