Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones hanno tanta voglia di Inter. Non è una frase fatta, ma un dato di fatto dato che i tre si ritroveranno domani ad Appiano con un giorno di anticipo rispetto ai piani iniziali. "I tre inizieranno di domenica - e non di lunedì come inizialmente immaginato - il lavoro in vista del prossimo campionato. Stones ad Appiano Gentile troverà lo svizzero Manuel Akanji, che ha ripreso i lavori da martedì. I due sono stati compagni di reparto al Manchester City dal 2022 al 2025 e torneranno a frequentarsi in pianta stabile nella difesa nerazzurra, se Stones aumenterà il numero di presenze rispetto alle ultime stagioni: magari John si scuserà anche per non avergli raccontato più dettagli sulla trattativa con l’Inter, visto che ha già confessato di non essersi sbilanciato più di tanto nel corso delle negoziazioni", sottolinea Tuttosport.

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"E lo stesso varrà, quando farà rientro tutta la banda - l’arrivo in Italia è previsto domenica, la ripresa collettiva tra martedì e mercoledì, sabato prossimo c’è l’amichevole a Bari con il Betis -, con Aleksandar Kolarov, ex compagno di “Stonesy” nei suoi primi anni all’Etihad. È già tornato in Italia anche Petar Sucic, per assistere alla nascita di suo figlio, mentre aspetta i compagni Yanis Massolin, infortunato come Kristjan Asllani che però è fuori dal progetto".

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"Quanto al rientro in campo, servirà un po’ di tempo: mancano più di dieci giorni all’inizio del campionato - la prima dell’Inter è in casa con il Monza, sabato 22 agosto alle 18.30 -, ne potranno servire di più per vedere Stones e la ThuLa sul terreno di gioco, specie dal primo minuto. Chivu ha espresso tutta la sua perplessità («Ne dubito») su questa possibilità, anche perché la stagione è molto lunga e non c’è fretta di rischiare: con i brianzoli tutto fa pensare alla coppia formata da Pio Esposito e Bonny. Rivedere la squadra al gran completo, però, sarà un punto di partenza niente male".

(Tuttosport)