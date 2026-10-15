Piove e poi grandina. La sconfitta contro il Bruges prima, l'infortunio di Lautaro Martinez che resterà fuori almeno un mese e quindi sarà out in diverse partite importanti per la squadra nerazzurra, derby di Milano compreso.

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Un'assenza importante per tutta l'Inter e per Chivu che dovrà trovare alternative già per la gara contro il Bologna. I compagni dell'argentino hanno sempre cercato di non far sentire la sua mancanza, anche quando si è fatto male nella stagione passata.

Sabato contro il Parma il calciatore era entrato solo nella seconda parte del secondo tempo. Erano partiti da titolari Esposito e Thuram: l'italiano ha segnato due gol ed è partito titolare cinque volte su sei gare di campionato. Bonny ha segnato pure lui due gol e non è stato mai titolare finora. Ha segnato nella gara di Champions contro il Bruges la rete del 3-4, ed è stato anche un gran bel gol. Lui e Pio hanno dimostrato un anno fa di poter dare una mano all'Inter. E anche adesso l'Inter ha bisogno di loro.

(Fonte: Skysport24)