Oltre alla prestazione non certo esaltante, Lautaro Martinez al Wanda Metropolitano, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha subito anche una sorta di smacco dal suo amico-rivale Julian Alvarez:
Oltre alla prestazione non certo esaltante, Lautaro Martinez al Wanda Metropolitano, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha subito anche una sorta di smacco dal suo amico-rivale Julian Alvarez:
"Da parte sua, Lautaro, non solo non è andato neanche vicino a segnare al Metropolitano, ma ha ricevuto uno smacco nel vedere esultare davanti ai suoi occhi l’amico-nemico, il connazionale Julian, proprio il collega che gli ha tolto il posto di centravanti principe in Argentina".
"Un Toro, come chiamano Martinez, punto da un Ragno, soprannome di Alvarez".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
