Oltre alla prestazione non certo esaltante, Lautaro Martinez al Wanda Metropolitano, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha subito anche una sorta di smacco

Oltre alla prestazione non certo esaltante, Lautaro Martinez al Wanda Metropolitano, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha subito anche una sorta di smacco dal suo amico-rivale Julian Alvarez:

"Da parte sua, Lautaro, non solo non è andato neanche vicino a segnare al Metropolitano, ma ha ricevuto uno smacco nel vedere esultare davanti ai suoi occhi l’amico-nemico, il connazionale Julian, proprio il collega che gli ha tolto il posto di centravanti principe in Argentina".