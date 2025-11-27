Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul proprio profilo X ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo dell'Atletico Madrid: "L'Inter perde sempre la stessa partita. Chivu deve trovare qualche soluzione, soprattutto durante la partita. Cinque sconfitte su 15 partite non possono essere solo sfortuna".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ravezzani: “5 ko in 15 partite non può essere solo sfortuna. L’Inter paga anche…”
ultimora
Ravezzani: “5 ko in 15 partite non può essere solo sfortuna. L’Inter paga anche…”
Il direttore di TeleLombardia ha commentato la sconfitta rimediata dai nerazzurri sul campo dell'Atletico Madrid
E ancora: "Comunque l'Inter sconta anche il periodo del tutto negativo di Lautaro. Se mandi mille palloni in area e il tuo centravanti non la butta mai dentro (zero gol nei grandi match) prima o poi la paghi. Thuram fatica e gli altri attaccanti (pur se molto buoni) non sono leader".
© RIPRODUZIONE RISERVATA