Lautaro Martinez è stato chiaro nell'ultima intervista rilasciata a France Football: "Dove mi colloco nella gerarchia mondiale dei migliori attaccanti? Tra i primi cinque, sicuramente. Non voglio fare nomi. Ognuno classifica i giocatori come preferisce, ci sono attaccanti di altissimo livello. Ma quello che ho fatto in questi ultimi anni mi permette di dire che faccio parte dei cinque migliori".

La Gazzetta dello Sport, nell'analizzare queste dichiarazioni, si è soffermata sui dati delle ultime 5 stagioni per capire se queste parole del capitano dell'Inter siano veritiere o meno: la Rosea ha quindi preso in esame la classifica dei gol nelle ultime cinque stagioni tra campionato e coppe e quella senza rigori. Ecco i risultati.