Lorenzo Minotti, dopo la vittoria dell'Inter contro l'Udinese, ha parlato su Skysport della prestazione degli uomini di Chivu e si è soffermato anche su Lautaro Martinez. «Lautaro, intelligente calcisticamente e si tratta ai giocatori che ha al fianco, si adatta, varia movimenti e posizione, è intelligente, trae il massimo dal compagno che ha vicino. 11 gol e 4 assist, settima volta che segna il primo gol e la sblocca e poi i nerazzurri riescono a gestire spesso se vanno in vantaggio. L'Inter ha il miglior attacco per distacco e soprattutto è migliorata nelle ultime 13 partite in difesa 11 cleen-sheat su 21 partite sono tante, è difficile avvicinarsi alla porta. Ha trovato anche un equilibrio e concede poco, è migliorato il rendimento della squadra», ha sottolineato.
Minotti: “Inter migliorata anche in difesa. L’intelligenza di Lautaro evidente da…”
L'ex calciatore, su Skysport, ha commentato la vittoria dei nerazzurri in casa dell'Udinese con gol del capitano
«Zielinski sta interpretando il ruolo da regista benissimo. Ha giocato in impostazione in mezzo ai due centrali dell'Inter, pochi passaggi sbagliati e pensa subito in verticale. Il gol nasce da una sua imbucata», ha detto anche del centrocampista.
