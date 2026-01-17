Lorenzo Minotti, dopo la vittoria dell'Inter contro l'Udinese, ha parlato su Skysport della prestazione degli uomini di Chivu e si è soffermato anche su Lautaro Martinez. «Lautaro, intelligente calcisticamente e si tratta ai giocatori che ha al fianco, si adatta, varia movimenti e posizione, è intelligente, trae il massimo dal compagno che ha vicino. 11 gol e 4 assist, settima volta che segna il primo gol e la sblocca e poi i nerazzurri riescono a gestire spesso se vanno in vantaggio. L'Inter ha il miglior attacco per distacco e soprattutto è migliorata nelle ultime 13 partite in difesa 11 cleen-sheat su 21 partite sono tante, è difficile avvicinarsi alla porta. Ha trovato anche un equilibrio e concede poco, è migliorato il rendimento della squadra», ha sottolineato.