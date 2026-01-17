Terzo assist di Esposito per Lautaro. In Serie A nessuno…

La EsLabonita. Perché i tifosi dell'Inter cominciano a prenderci gusto. L'accoppiata Esposito-Lautaro, soprannominata la PiLa, funziona e si vede. A Udine è arrivato un altro gol 'in partnership'. Come era successo con il Lecce qualche giorno fa, quei due là davanti hanno materializzato il gol dell'1-0. Contro i giallorossi l'italiano, entrato dalla panchina, aveva chiuso l'1-2 con Lautaro ed aveva calciato in porta dopo che il portiere avversario aveva respinto il tiro dell'argentino.
Contro l'Udinese un colpo di tacco di Pio ha ispirato il Toro che poi ci ha messo tanto del suo tra dribbling e forza e ha segnato. Sale a tre il numero di assist dell'attaccantino di Chivu in questo campionato (ne ha fatti in totale 5) e tutti e tre, come riporta Opta, i suoi passaggi vincenti hanno mandato a segno proprio il capitano e "in questa stagione nessuno vanta più assist serviti ad un singolo giocatore nella Serie A 2025/26 (3 anche quelli di Aarón Martín per Leo Østigård)".
