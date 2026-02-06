FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Borghi: “Se contestiamo Lautaro meglio il silenzio. E sto zitto prima di dire che Thuram…”

ultimora

Borghi: “Se contestiamo Lautaro meglio il silenzio. E sto zitto prima di dire che Thuram…”

Borghi: “Se contestiamo Lautaro meglio il silenzio. E sto zitto prima di dire che Thuram…” - immagine 1
Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il momento dell'attacco dell'Inter e di Marcus Thuram
Andrea Della Sala Redattore 

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il momento dell'attacco dell'Inter e di Marcus Thuram:

Borghi: “Se contestiamo Lautaro meglio il silenzio. E sto zitto prima di dire che Thuram…”- immagine 2

"In Thuram ho visto punte di svogliatezza in certi tiri e atteggiamenti, detto ciò ci ricordiamo cos'è la coppa Lautaro-Thuram. quanto sia il motore dell'Inter. Ora magari era una fase di ricarica, il grande successo dell'Inter è che più Pio di Bonny ci hanno portato ad affrontare questo discorso. Grande merito, ma prima di dire che ci sia una soluzione migliore di Lautaro e Thuram io sto zitto tanto tempo. Se poi contestiamo anche Lautaro non parlo proprio più nella vita".

Leggi anche
Cesari: “Falli di mano in area? Siamo all’anti-calcio. Per evitare...
Braglia: “L’Inter vincerà contro il Sassuolo. KO Juve? Quel rigore…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA