Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il momento dell'attacco dell'Inter e di Marcus Thuram:
Borghi: “Se contestiamo Lautaro meglio il silenzio. E sto zitto prima di dire che Thuram…”
Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il momento dell'attacco dell'Inter e di Marcus Thuram
"In Thuram ho visto punte di svogliatezza in certi tiri e atteggiamenti, detto ciò ci ricordiamo cos'è la coppa Lautaro-Thuram. quanto sia il motore dell'Inter. Ora magari era una fase di ricarica, il grande successo dell'Inter è che più Pio di Bonny ci hanno portato ad affrontare questo discorso. Grande merito, ma prima di dire che ci sia una soluzione migliore di Lautaro e Thuram io sto zitto tanto tempo. Se poi contestiamo anche Lautaro non parlo proprio più nella vita".
