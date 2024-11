La Lazio sogna il pokerissimo in Europa League. I biancocelesti affrontano domani giovedì 28 novembre, alle 18.45, il Ludogorets all'Olimpico per centrare la quinta vittoria su cinque giornate e rimanere in testa alla classifica: "Escludo cali di tensione, questa squadra è matura e sa che questa partita è fondamentale. L’avversario è di livello, ha tutte le carte per metterci in difficoltà. Servirà una grande prestazione e non dovremo sbagliarla". Così l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, al microfono di Sky Sport.