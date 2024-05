Luis Alberto non è stato convocato per la partita contro l'Empoli. Lo spagnolo, che dopo il match contro la Salernitana aveva annunciato apertamente l'intenzione di non voler più far parte del progetto Lazio nella prossima stagione, non rientra infatti nell'elenco dei convocati. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la clamorosa decisione d Igor Tudor di escluderlo dal match di domani non può che essere legata ad un problema comportamentale.