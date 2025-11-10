Calvarese su Manganiello: “Giallo a Sucic esagerato, ne manca invece uno per…”

Secondo Calvarese, poi, è corretto annullare il gol di Zielinski e non c'è nessun rigore per il contatto Sucic-Cataldi

Matteo Pifferi Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 10:46)

Gianpaolo Calvarese è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per commentare l'operato di gara di Manganiello in Inter-Lazio:

"Manganiello conferma quanto fatto vedere l’anno scorso e in questa stagione. Il suo buon trend consente a Rocchi di impiegarlo in gare che di norma verrebbero assegnate a internazionali. L’arbitro di Pinerolo, complice anche una gara molto fallosa, adotta giustamente una soglia tecnica bassa, fischiando molto: i falli saranno 37. L’unico episodio in area del primo tempo è la lieve spinta di Cataldi su Sucic: breve silent check, Manganiello fa bene a proseguire senza assegnare il penalty.

Zaccagni si conferma il calciatore che si “procura” più ammonizioni della Serie A, costringendo al fallo da giallo prima Akanji e poi Sucic (il provvedimento in questo secondo caso pare però esagerato) e nel secondo tempo anche Dumfries. Giusto invece non ammonire Marusic (fallo su Sucic) né Calhanoglu (su Dia). Nella ripresa, l’Inter chiede un rigore per un contatto Marusic- Dumfries, ma c’è fuorigioco e comunque l’intervento non è falloso.

Corretta la revoca del 3-0 di Zielinski per un fallo di mano a inizio azione commesso da Dimarco; l’Ofr è necessaria per capire se si tratti di un tocco non punibile o di un fallo, quale effettivamente è in questo caso. Manca un cartellino giallo per una trattenuta plateale di Carlos Augusto ai danni sempre di Zaccagni (che giustamente protesta e viene ammonito)"