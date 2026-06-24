A Sky Sport si è parlato anche del ruolo di Nico Paz e di come si potrebbe inserire nel 3-5-2 dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 23:34)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A Sky Sport si è parlato anche del ruolo di Nico Paz e di come si potrebbe inserire nel 3-5-2 dell'Inter: "Nico Paz? Lo farei giocare mezzala di inserimento", commenta Beppe Bergomi. Giancarlo Marocchi non è d'accordo: "Lo farei giocare trequartista, se la mamma l'ha fatto trequartista, perché il babbo deve cambiargli ruolo"?

Bergomi, poi, risponde: "Il calcio è fluido, ci si può spostare di ruolo". Marocchi replica: "Bisogna capire quanto Calha e Barella possano fare i due mediani ma con un attacco così forte, sai che paura avranno gli avversari?"

Interviene anche Bucciantini: "Nico Paz supera Palestra nell'immaginario, però più cose fa e più si sente forte in campo con Fabregas, fa tante cose. Mi dispiace perché Palestra si incastrava benissimo in tutto nell'Inter". Risponde ancora Bergomi: "Spero non abbia scelto per i soldi". E la chiosa di Bucciantini: "Il campo magnetico della Premier è l'attrazione più potente del calcio. Un italiano lì fa l'Italia più forte"