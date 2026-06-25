Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato del mancato arrivo di Palestra all'Inter e del futuro di Nico Paz

Gianni Pampinella Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 00:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha parlato del mancato arrivo di Marco Palestra all'Inter. Il giocatore indosserà la maglia del Chelsea la prossima stagione. "La prima scelta del Chelsea non era Palestra ma Wesley della Roma, ma la Roma ha detto no. E così sono andati su Palestra. E' un calcio drogato, non puoi farci nulla contro la Premier. Nico Paz rimarrà al Real, non farà il favore all'Inter. Al massimo rimane al Como".

Al posto di Palestra cosa avrebbe scelto? — "Se fossi stato in lui, io avrei scelto l'Inter, perchè poi passano due anni, diventi più forte. Magari tra due anni vorrà tornare qui. Io fossi stata l'Inter però avrei fatto carte false per tenere Dumfries, se vuoi essere protagonista in Champions. Chi arriverà ora sarà un'ottima squadra deputata per lo Scudetto, ma non avrà un lungo cammino in Champions".

Palestra vale 60 mln? — "Non vale 60 mln, ma rispetto al super-drogato mercato del calcio ci sta. Se l'Inter avesse fatto l'asta, il Chelsea avrebbe offerto sempre di più perché non gliene frega nulla. E vedrete come subirà questa cosa il ragazzo".

(TMW Radio)