FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lazio, emergenza per la partita contro il Milan: Cataldi out, in dubbio Basic e Romagnoli

ultimora

Lazio, emergenza per la partita contro il Milan: Cataldi out, in dubbio Basic e Romagnoli

Lazio, emergenza per la partita contro il Milan: Cataldi out, in dubbio Basic e Romagnoli - immagine 1
La Lazio viaggia spedita verso il match di domenica sera contro il Milan. I biancocelesti dovranno però fare a meno di Danilo Cataldi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Lazio viaggia spedita verso il match di domenica sera contro il Milan. I biancocelesti, che contro i rossoneri riavranno il proprio pubblico sugli spalti dell'Olimpico, dovranno però fare a meno di Danilo Cataldi.

Lazio, emergenza per la partita contro il Milan: Cataldi out, in dubbio Basic e Romagnoli- immagine 2
Getty Images

Il centrocampista, infatti, ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro, come evidenziato dagli esami ai quali è stato sottoposto, e sarà out per l'impegno contro la squadra di Allegri.

Lazio, emergenza per la partita contro il Milan: Cataldi out, in dubbio Basic e Romagnoli- immagine 3
Getty Images

Qualche chance in più di essere della partita, invece, ce l'hanno Romagnoli, che dopo il problema al polpaccio contro il Sassuolo ha svolto un lavoro atletico specifico, e Basic che ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo.

Leggi anche
Marchetti: “Champions terribile per le italiane. Serie A? Il campionato delle...
Gautieri: “Inter e Napoli male in Europa? Non possiamo più permetterci di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA