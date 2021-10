Repubblica – Lazio-Inter, scene da saloon e di un tradimento che comincia da lontano

Il quotidiano racconta la gara dell'Olimpico, il gol di Felipe Anderson: come è nato e cosa ha innescato sul campo

Il gol di Felipe Anderson raccontato come la miccia che fa partire un saloon sul terreno dell'Olimpico. Un gol che sa di tradimento per come è nato, con Dimarco a terra, e che probabilmente ha origini lontane. Il giornale La Repubblica ne parla così: "Se il gol con cui la Lazio ha ribaltato l’andamento della sfida all’Inter ha trasformato l’Olimpico in un saloon, con scene da campionato sudamericano non è (soltanto) per una palla giocata con un interista a terra. Ma anche (o soprattutto) per la tensione che intorno a questo Lazio-Inter era cresciuta da mesi. Nata in una notte di maggio in cui Simone Inzaghi, sul punto di rinnovare con Lotito, decise di provare a vincere con l’Inter campione d’Italia piuttosto restare nella zona di comfort di Roma, della casa ai Parioli e della città che l’aveva accolto bambino quasi un quarto di secolo fa".