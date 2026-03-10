La Lazio, nel big match di domenica sera contro il Milan, tornerà ad avere i propri tifosi sugli spalti dell'Olimpico, ma solo per questa occasione. E' questa la decisione del tifo organizzato biancoceleste, che tornera' a riempire lo stadio dopo la protesta e invita tutti i laziali a seguire l'esempio prima di tornare a disertare le partite casalinghe della squadra di Sarri.

La volontà di tornare sugli spalti in occasione delle gare casalinghe della Lazio, fa sapere infatti il tifo organizzato, non rappresenta uno stop alla protesta nei confronti della società, ma l'intenzione di regalare un ultimo spettacolo coreografico e far sentire il calore alla squadra e al tecnico, per poi non entrare più allo stadio fino a fine campionato. Una decisione "dolorosa" ma ritenuta necessaria "per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti", sottolinea il tifo organizzato nella nota diffusa