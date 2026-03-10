"Criticare Ausilio? Oltre a sbagliare Buchanan, Palacios e Luis Henrique, tutti gli altri acquisti li ha centrati. Per me Diouf ha qualcosa, io ci vedo del valore. Non puoi criticare un direttore sportivo che ha fatto 80-20 negli acquisti fatti. Ho perso il riferimento di quello che è Barella: era un medianaccio del Como, non un sognatore come adesso. Si è un po' perso tra il livello enorme a cui è arrivato e la sensazione che questo livello enorme era quello di tuttocampista. Secondo me è un centrocampista con caratteristiche spiccatamente difensive: lavoro di rottura, corse all'indietro, fatica e sacrificio poi se avanza colpi di tacco, sventagliate e rulete. Ora mi sembra che sia invertito il mestiere: ora più rulete, colpi di tacco che rotture del gioco e corse indietro. In questa crisi tra sono Gattuso e sono Pirlo, in realtà sei Barella. Conoscendo il tuo limite: sei una mezzala che si sa inserire, ma una mezzala difensiva.