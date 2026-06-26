I tifosi della Lazio scendono in piazza per manifestare il loro dissenso. Il tifo organizzato ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale per dare appuntamento a tutta la tifoseria: la protesta avrà luogo il 2 luglio alle 17:30.

“La libertà non è elargizione: è una conquista!” Giovedi 2 luglio alle ore 17:30 daremo vita alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane.

Tutti gli abbonati che quest’anno, con un estremo atto d’amore, hanno sacrificato la propria presenza allo stadio nonostante abbiano pagato per assicurarsi il proprio posto. Chi si abbonerà ma è comunque contrario a questa società dimostrando con la presenza il proprio dissenso. Chi dice di non venire allo stadio da quando c’è questo presidente a dimostrare con la presenza il proprio dissenso. Invitiamo tutti: giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici, calciatori, che si sentono imprigionati da quello che è, a tutti gli effetti, un “sequestro di tifoseria” ad uscire dalle retrovie ed esporsi!

Dopo gli isterismi degli ultimi giorni tutti Noi abbiamo avuto il cuore abbagliato da una luce di speranza, senza però poter avere nulla di concreto o di tangibile.

Non ci dobbiamo fermare, Noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere! Noi, Laziali, dobbiamo scendere in piazza per tenere accesi i riflettori su questa “strage d’amore” che è in atto ormai da 22 anni. Abbiamo il dovere morale di farci sentire, vedere, ed a questo punto, anche di farci contare!

Sfileremo in corteo partendo da ponte Milvio (lato piazzale Cardinal Consalvi) fino a piazzale Ankara (sotto lo Stadio Flaminio) dove abbiamo deciso di allestire una piazza per regalare a tutti i laziali una serata di gioia e condivisione di quei valori che da sempre ci uniscono.

Seppur questo signore stia provando in tutti i modi a distruggere il legame tra Noi e tra Noi e la Lazio, non dobbiamo dimenticarci quanto è importante per la nostra gente vivere momenti di Lazialita’. Quello che lasciamo momentaneamente dentro lo stadio abbiamo il dovere morale di ricrearlo fuori, a difesa del futuro dei nostri piccoli Laziali e per rispetto dei nostri veterani.