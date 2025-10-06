Durante il programma tv Pressing si discute ancora del Milan di Allegri e del rendimento di Leao adesso e negli ultimi anni:

Andrea Della Sala Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 14:32)

Biasin: "Mi pare assurdo che dopo 4 anni siamo ancora qua a discutere Leao che nel bene o nel male ha sempre portato qualcosa al Milan. Se andiamo a vedere Leao è sempre stato sotto i riflettori, ma senza di lui il Milan avrebbe fatto la metà. Finora Allegri è riuscito a creare un Milan vincente anche senza Leao, ora lui deve essere un di più. In questi 4 anni secondo me ha dato".

Trevisani: "60' in campionato e lo stiamo sfondando. Farà l'attaccante del Milan e lo farà bene".

Panucci: "Lo farà bene se ha la profondità, altrimenti no".

Mauro: "Secondo me non giocherà".

Sabatini: "Però il lancio di Modric è in profondità...".

Biasin: "Questo strazio di partita è colpa di Leao? Assurdo puntare il dito su un giocatore".

Trevisani: "I tifosi del Milan incolpano Leao e non Pulisic per i due punti persi, capisci che è una follia?"

Sabatini: "Criticare Leao stasera non è follia, dite nel bene e nel male ha caratterizzato il Milan. Appunto nel bene e nel male. Grandissimo giocatore, ma deve fare la differenza".

Biasin: "Con Leao in campo il Milan ha avuto una resa, senza l'ha avuto fratto due. Lo dicono i numeri".

Mauro: "Leao l'anno scorso c'era e non è andato in Champions...".

Sabatini: "Questa squadra fino alla fine del mercato ha cercato un centravanti, non l'ha trovato e ci gioca Leao".