Durante il programma televisivo Pressing, a seguito del pareggio tra Juve e Milan si discute della prestazione di Leao

Andrea Della Sala Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 10:16)

Durante il programma televisivo Pressing, a seguito del pareggio tra Juve e Milan si discute della prestazione di Leao e degli errori sottoporta:

Trevisani: "Errori di Leao? Sono cose che non ha mai fatto. Lui correva sulla linea laterale si accentrava, faceva cose completamente diverse".

Sabatini: "Va bene che non l'ha mai fatto, ma ha 25 anni... Da 16 anni deve tirare in porta e non l'ha mai fatto... Va bene è un grande giocatore, ma se ha sbagliato due gol clamorosi va detto".

Trevisani: "Sta imparando a fare un altro ruolo".

Sabatini: "Sta imparando, se vuole giocare in quel ruolo deve farlo, altrimenti c'è Pulisic che è meglio".

Trevisani: "Non partire con la difesa, nessuno ha nominato Allegri".

Sabatini: "No no, è meglio che non lo nomini Allegri, da qualche tempo a questa parte".

Trevisani: "Ma nessuno lo ha nominato, a parte lo 0-0 di oggi che ce lo ha portato alla memoria".

Sabatini: "Ma alla memoria di che? Eravate tutti e due che dicevate che io ero Perry Mason, ma cosa state dicendo? se mi fanno arrabbiare, mi arrabbio".

Russo: "Volevo intervenire ma senza guantoni".

Trevisani: "Pulisic sbaglia il rigore e ce la prendiamo con Leao, non prende nemmeno la porta...".