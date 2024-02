Il difensore oggi non si è allenato per un leggero stato influenzale a due giorni dalla gara contro l'Inter

A due giorni dalla gara contro l'Inter, il Lecce si è allenato questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Come riporta il report del club pugliese, assente Brancolini, è stato a riposo Baschirotto , a causa di un leggero stato influenzale.

D'Aversa spera di recuperare il difensore centrale in un appuntamento dove già mancherà, come Dorgu, lo squalificato Marin Pongracic. Intanto domani pomeriggio al Via del Mare la rifinitura, con accesso libero dei tifosi a partire dalle ore 16.45