Pio Esposito forse è il più centravanti con un vantaggio: quando dialoga con la squadra è molto bravo. Io non vedo non grandi differenze: la differenza più grande è che Lautaro è il capitano, il paraurti e quello che attira l'attenzione. Nella mia testa io vedo Thuram con più mobilità e ha bisogno di un riferimento: si sposa con Pio perché lo è.

Non vedo difficoltà quando giocano insieme: sono punte moderne che si interscambiano. Thuram? Guardo Lautaro in campo, non sta facendo benissimo a livello di prestazioni: ma è sempre decisivo. Se guardiamo solo il numero di gol di Thuram è nella media, ma va visto contro chi li ha fatti: è un po' meno efficace quest'anno. Esposito? E' pronto ma non è scontato: quando sei la sorpresa e hai uno come Lautaro, gli avversari lo temono. Ora ha anche una pressione su sé stesso: se devi segnare all'Inter, cambia il modo di giocare".