Kasper Hjulmand, ex c.t. della Danimarca, è stato nominato allenatore del Bayer Leverkusen, una settimana dopo l'esonero dell'olandese Erik ten Hag. Lo ha annunciato il club tedesco in un comunicato. Il 53enne tecnico danese ha firmato un contratto fino all'estate del 2027. Dovrà affrontare il difficile compito di ricostruire la squadra campione di Germania 2024, dopo che tre quarti della rosa hanno lasciato il club nel mercato estivo.