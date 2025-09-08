FC Inter 1908
Kasper Hjulmand é il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen: contratto fino al 2027

L'ex c.t. della Danimarca, è stato nominato allenatore del Bayer Leverkusen
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Kasper Hjulmand, ex c.t. della Danimarca, è stato nominato allenatore del Bayer Leverkusen, una settimana dopo l'esonero dell'olandese Erik ten Hag. Lo ha annunciato il club tedesco in un comunicato. Il 53enne tecnico danese ha firmato un contratto fino all'estate del 2027. Dovrà affrontare il difficile compito di ricostruire la squadra campione di Germania 2024, dopo che tre quarti della rosa hanno lasciato il club nel mercato estivo.

Il Leverkusen si è qualificato per gli ottavi di finale di Coppa, ma ha conquistato solo un punto in due partite di campionato. Il cammino di Hjulmand inizierà venerdì con una visita all'Eintracht Francoforte, che condivide il primo posto in Bundesliga con Colonia e Bayern Monaco, tutte e tre con due vittorie all'attivo. Poi si recherà in Danimarca per una trasferta a Copenaghen il primo giorno della fase campionato di Champions League.

