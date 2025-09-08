Semplici: “Hojlund? Con la Fiorentina Conte punterà su Lucca. Napoli ha una rosa lunga”

Il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Fiorentina e Napoli hanno due bravissimi allenatori che hanno inculcato la giusta mentalità. Adesso con la sosta delle Nazionali avranno solo due/tre giorni per preparare la sfida. Hojlund non ha fatto neanche un allenamento, può essere che mister Conte faccia giocare Lucca che lo ha sempre avuto con lui tutto il tempo.
"Il Napoli ha una rosa lunga. Conte farà le migliori scelte per affrontare la Fiorentine e poi l’esordio in Champions. Occhio anche alla sfida con il Pisa perchè i campionati si decidono con le piccole. Mi è piaciuto lo spirito della Nazionale di Gattuso. Il doppio attaccante ha dato i suoi frutti, si vista una squadra offensiva che vuol vincere. Facciamo il tifo e speriamo bene. Io in Egitto? Per ora sono tutte chiacchiere. Ormai anche noi allenatori che guardiamo a più mercati.”
