Semplici: “Hojlund? Con la Fiorentina Conte punterà su Lucca. Napoli ha una rosa lunga”

Il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Fiorentina e Napoli hanno due bravissimi allenatori che hanno inculcato la giusta mentalità. Adesso con la sosta delle Nazionali avranno solo due/tre giorni per preparare la sfida. Hojlund non ha fatto neanche un allenamento, può essere che mister Conte faccia giocare Lucca che lo ha sempre avuto con lui tutto il tempo.